Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. Peki Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor. Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik dört oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred, Luan Peres ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak. MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.
İKİ İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Mert Müldür
Bonucci
Djiku
Ferdi
İsmail
Krunic
Szymanski
Cengiz
Tadic