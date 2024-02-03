Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik dört oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred, Luan Peres ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak. MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.