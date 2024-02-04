Son dakika haberi Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi SpaceX, Florida bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenerek 6 Şubat'ta ayrılmalarının planlandığını bildirdi

Habertürk Giriş: 04.02.2024 - 06:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 06:17 facebook

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