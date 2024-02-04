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        Haberler Dünya Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı: Hollanda'da çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı: Hollanda'da çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Hollanda'nın Lahey kentinde dün bir araya gelen yüzlerce iklim aktivisti, Parlamentoya giden ana yolu kapatarak eylem yaptı. Aktivistler fosil yakıt kullanımının sona ermesi isterken, Hollanda polisi aktivistlerin çoğunu gözaltına aldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:28
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        Hollanda'da polis, Lahey'de Parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatıp fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan yüzlerce iklim aktivistini gözaltına aldı.

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        "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, polisin engeline rağmen şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak, bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

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        HÜKÜMETİN FOSİL YAKIT POLİTİKASINA TEPKİ

        Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

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        Ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "İklim doldu” ve "Burada çocuklarım için duruyorum" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, yolda oturma eylemi yaptı.

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        Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar yol kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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        POLİS MÜDAHALE ETTİ

        Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 45 dakika sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

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        Polis, uyarılara rağmen Parlamentoya giden yolu ve çevresini terk etmeyen yüzlerce kişiyi gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

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        DAHA ÖNCEKİ EYLEMDE 2 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 35 kez kapatan Extinction Rebellion grubunun, 9 Eylül 2023'te yolu kapatarak yaptığı eylemde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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        Daha sonra yaklaşık 1 ay boyunca her gün yaptıkları yol kapatma eylemi, Temsilciler Meclisinin çoğunluğu, fosil endüstrisine verilen sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması yönünde çağrıda bulunan bir önergeyi kabul etmesiyle son bulmuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #hollanda
        #protesto

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