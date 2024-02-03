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        Haberler Dünya Son dakika: MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü

        Son dakika haberi MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü

        MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:28
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        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

        Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

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