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        Haberler Dünya İngiltere'de muhalefetten Başbakan Sunak'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki

        İngiltere'de muhalefetten Başbakan Sunak'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki

        İngiltere Başbakanı Sunak'ın düzensiz göçmenleri seçimden önce Ruanda'ya göndereceğine, eğer gönderemezse bir göçmen derneğine 1000 sterlin vermek üzerine iddiaya girmesi tepki çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:16
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        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
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        İngiltere'de muhalefet, Başbakan Rishi Sunak'ın, gazeteci Piers Morgan'la düzensiz göçmenleri Ruanda'ya yollayamazsa bir göçmen derneğine 1000 sterlin verme iddiasını kabul etmesini, "Başbakan insanların hayatıyla kumar oynuyor." sözleriyle eleştirdi.

        Sunak, Morgan'ın YouTube kanalında yayınlanan programda başbakanlık görevinde geçen 1 yıla ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Ülkede her hafta düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerine ilişkin bazı slogan ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydeden Sunak, son birkaç aydır İngiltere'de antisemitizmin yükselmesinin şok edici olduğunu ifade etti. gösterdi ki bölgedeki ortaklarımızla birlikte bu yoldaki çabalarımızı ikiye katlamalıyız." dedi.

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        1000 STRELİNLİK İDDİA

        Sunak, İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin, Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik soruya yanıt vererek, "Birisi buraya yasa dışı yollarla gelirse burada kalmasına izin verilmemeli. Onları sınır dışı edebilmeliyiz. Ülkeleri güvenli değilse veya savaş varsa, onları güvenli bir alternatife göndermek gerekir. Bu yüzden Ruanda planı var." diye konuştu.

        Bu bölümde gazeteci Morgan, Sunak'a "Bir göçmen derneği için 1000 sterlinine (Yaklaşık 38 bin lira) bahse girerim. Seçimden önce o uçaklara kimseyi bindiremezsiniz. Bahsi kabul ediyor musun?" diye sordu.

        Sunak ise yanıtında, "İnsanları uçağa bindirmek istiyorum." derken Morgan'ın bahis için uzattığı eli sıktı ve "Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Morgan ise, ülke nüfusunun 2036'da 73 milyona ulaşacağına yönelik raporlara değinerek yaklaşık 6 milyon kişilik bu artışın daha büyük bir problem olduğunu söyledi.

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        Sunak, Morgan'a yanıtında, Arnavutluk'la yapılan anlaşma sonucunda bu ülkeden gelen düzensiz göçün durduğunu, Ruanda planının da aynı etkiyi yapacağını kaydetti.

        Morgan ise bu yanıta karşılık, "İşinize yarayacağını sanmıyorum. Bu benim korkunç tahminim." dedi.

        Sunak, İngiltere'de bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan genel seçimlerin kesin tarihiyle ilgili ise bir zaman vermedi.

        "İNSANLARIN HAYATLARI ÜZERİNE KUMAR OYNUYOR"

        İskoçya Bölgesel Başbakanı lideri Hamza Yusuf
        İskoçya Bölgesel Başbakanı lideri Hamza Yusuf

        Sunak'ın düzensiz göçmenleri seçimden önce gönderip gönderemeyeceği üzerine bahse girmesini muhalefet temsilcileri eleştirdi.

        İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Hamza Yusuf, X hesabından tepki göstererek, "Başbakan açıkça insanların hayatı üzerine kumar oynuyor. Bu Muhafazakar Partili İngiltere hükümeti kendisini daha da aşağılamanın yolunu her zaman buluyor. Tüm Muhafazakar Partili milletvekillerini göndermeliyiz. SNP, İskoçya'da Muhafazakar Parti'nin sandalye kazandığı tüm bölgelerde ikinci parti. Muhafazakar Partisiz bir İskoçya için SNP'ye oy verin." değerlendirmesini yaptı.

        SNP'nin İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn ise paylaşımında, "Dünyanın en savunmasız insanlarının hayatları, basit bir bahse dönüştü. Bu insanlar için sadece bir oyun. Ahlaksızlık." ifadelerine yer verdi.

        Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Bell Ribeiro-Addy de paylaşımında Sunak'ın milyoner olması ve Morgan'ın yüksek maaşlı bir gazeteci olmasına işaret ederek, "dünyanın en savunmasız insanlarının hayatlarıyla kumar oynandığını" söyledi.

        Liberal Demokrat Partili Alistair Carmichael ise Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Sunak için 1000 sterlin, para üstü olarak büyük olabilir ama ülkenin parasını bu kadar kolay saçıp savuramaz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Rishi Sunak
        #Ruanda planı

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