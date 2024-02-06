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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet! - Manisa haberleri

        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!

        Manisa'da, 36 yaşındaki Feyzullah Demir'in, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen arkadaşı 35 yaşındaki İbrahim G. tarafından camide bıçaklanarak öldürüldüğü olayın; caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:21
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        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir (36) ve ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. (35) sabah namazı için Çarşı Merkez Camii'ne gitti.

        BIÇAKLA ARKADAŞINA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre camide iki arkadaş farklı yerlerde oturdu. Bir süre sonra İbrahim G., yanında bulunan bıçakla arkadaşı Demir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., tutuklandı.

        CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Feyzullah Demir, 36 yaşındaydı.
        Feyzullah Demir, 36 yaşındaydı.

        Öte yanda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

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        #Manisa
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