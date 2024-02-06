Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
Manisa'da, 36 yaşındaki Feyzullah Demir'in, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen arkadaşı 35 yaşındaki İbrahim G. tarafından camide bıçaklanarak öldürüldüğü olayın; caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir (36) ve ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. (35) sabah namazı için Çarşı Merkez Camii'ne gitti.
BIÇAKLA ARKADAŞINA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre camide iki arkadaş farklı yerlerde oturdu. Bir süre sonra İbrahim G., yanında bulunan bıçakla arkadaşı Demir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., tutuklandı.
CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDIFeyzullah Demir, 36 yaşındaydı.
Öte yanda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.