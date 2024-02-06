Ardahan'da eğitime 'kar' engeli; Posof-Ardahan kara yolu kapandı
Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ile Ardahan-Posof yolu kapandı. Ardahan Valiliği de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının etkili olduğu Van'da da 3 ilçede okulların tatil edildiği açıklandı
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle 49 köy ile Posof-Ardahan kara yolu, ulaşıma kapandı.
DHA'nın haberine göre çok sayıda araç yolda kalırken; Ardahan Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Posof-Ardahan kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı; çok sayıda araç yolda kaldı.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Ardahan Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir" denildi.
Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle gerçekleşti: Merkez eksi 7.0, Damal eksi 7.4, Göle eksi 10.6, Hanak eksi 6.7, Posof eksi 3.8, Çıldır eksi 8.8.
VAN'DA DA OKULLAR TATİL
Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.