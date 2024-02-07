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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde evinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:28
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde evinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yassıören köyünde H.Ş. (46) ile İ.Ş'nin (37) evlerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin adreslerinde 25 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde galeri tespit eden ekipler, aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, hava motoru, gaz maskesi, elektrikli vinç, 6 baret ve 17 kazı malzemesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Ş. ve İ.Ş'ye ayrıca "ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve taşımak" suçundan idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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