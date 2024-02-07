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        Afyonkarahisar'da 15 seçmenli köyün muhtarı yedinci dönem için aday oldu

        ARİF YAVUZ/HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 hanede 15 seçmeni bulunan Asmacık köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, yeniden göreve talip oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:08
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        Afyonkarahisar'da 15 seçmenli köyün muhtarı yedinci dönem için aday oldu
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        ARİF YAVUZ/HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 hanede 15 seçmeni bulunan Asmacık köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, yeniden göreve talip oldu.

        67 yaşındaki Coşar, bir dönem azalık yaptığı Asmacık köyünde 1994'te 60 seçmenin oyuyla muhtarlığa seçildi.

        Tarım ve hayvancılığın yapıldığı 20 haneli köy nüfusunun büyük kısmı, iş olanakları nedeniyle 2000'li yıllarda Denizli'nin Sarayköy ilçesine göç etti.

        Kış aylarında 3 hanede 6 kişiye kadar düşen Asmacık köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Coşar, AA muhabirine, 6 dönem muhtarlık yaptığını, 5 yıl daha hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.

        Asmacık köyünde bu yıl 15 seçmenin oy kullanacağını kaydeden Coşar, "Önceki dönem 14 seçmenimiz vardı, 1 köylümüz oyunu burada kullanmak için adresini aldırmış. Muhtarlık seçiminde bana rakip olacağını duydum. Seçmenlerden 5'i benim ailemden. 2014 yılında rakibim çekildi, 14 seçmenin oyunu aldım. 2019'daki seçimde ise rakibim vardı, 8 oyla muhtar seçildim. Bu görevde son 5 yılımı geçireceğim, yaşlandık, bir daha da aday olmayacağım." diye konuştu.

        - "Köyümü beklemek için adayım"

        Coşar, 29 yıllık muhtarlığında köyüne içme suyu getirilmesi ve parke taşı döşenmesi sürecini takip ettiğini dile getirdi.

        Köylerinin çok büyük eksiğinin olmadığını belirten Coşar, "​​​​​​​Asmacık köyünde 6 dönemdir alnımın akıyla muhtarlık yaptım. Bu seçim döneminde iddialı değilim. Sadece köyümü beklemek için adayım. Her şeyden önce köyümüze sahip çıktık. Yaz kış, burada vakit geçirmeye mecburuz. Buraya biz 'Garip köy' diyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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