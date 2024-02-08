Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
H.B.T. (33) idaresindeki 03 ZA 075 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Akbel mevkisinde bir tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü H.B.T, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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