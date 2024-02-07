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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, OSB'ler içerisinde okullaşmayı ve sektör içerisinde çocukların nitelikli iş gücü olarak sektöre destek vermesini sağlayacak bir dizi yeni politikayı hayata geçireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:51
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, OSB'ler içerisinde okullaşmayı ve sektör içerisinde çocukların nitelikli iş gücü olarak sektöre destek vermesini sağlayacak bir dizi yeni politikayı hayata geçireceklerini söyledi.

        Şamlıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

        Valilik Şeref defterini imzalayan Şamlıoğlu, bir süre Yiğitbaşı'yla makamında görüştü.

        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, bakanlığın yeni politika düzenleme önerileriyle yaklaşımlarını paylaştıklarını kaydetti.

        Sektör içi ve sektöre entegre tarzında yeni modeller hayata geçirmek istedikleri uygulamalarla, Afyonkarahisar'daki mesleki eğitimin daha etkili hale getirileceğini dile getiren Şamlıoğlu, "Afyonkarahisar, yüzde 43 öğrenci oranıyla mesleki eğitimde çok mesafe katetti. Özellikle son zamanlarda mesleki eğitimin büyümüş olması, eğitim niteliğinin hem sınavlarda hem de diğer sosyal faaliyetlerde etkili hale gelmiş olması bakanlık olarak bizleri memnun ediyor." diye konuştu.

        - "Yeni uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz"

        Şamlıoğlu, sanayi bölgeleri içerisinde bağımsız mesleki eğitim merkezlerinin açılmasını teşvik ettiklerini vurguladı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın çalışmalar neticesinde, OSB'ler içerisinde okullaşmayı ve sektör içerisinde çocukların nitelikli iş gücü olarak sektöre destek vermesini sağlayacak bir dizi yeni politikayı hayata geçireceklerini bildiren Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölge okulu modelimiz ve aynı zamanda sektör içi, sektöre entegre gibi farklı modellerimiz var. Bölge okulu modelimizle de örneğin Afyonkarahisar'daki OSB içerisinde veya çevrede uygun olan okul ile farklı illerde okuyan çocuklarımızın belki tecrübe paylaşımı noktasında bir araya geleceği yeni uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Sektör içi ve sektöre entegre okul modellerimizle belirli yeterlilikleri yakalamış olan işletmelerimiz içerisinde okul açarak iş gücü açısından sanayicimize destek olacağız. Çocuklarımızın nitelikli eğitim ve istihdamı noktasında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptık. İnşallah birkaç hafta içerisinde de buna ilişkin mevzuat düzenlemelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

        Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın mesleki eğitim noktasında önemli bir noktada olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

        Şamlıoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Mesleki Eğitim Sektör Toplantısı'na katıldı.

        Program, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşması ve sunumların ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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