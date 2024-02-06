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        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:09 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:17
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        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

        A.D, (25) idaresindeki 03 VF 953 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Sadıkbey kavşağında Ş.İ'nin (27) kullandığı 03 ADV 330 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle kazaya kavşaktaki A.Y'nin idaresindeki 03 AAH 853 plakalı hafif ticari araç ile Y.D'nin (40) yönetiminde 03 AEP 903 plakalı otomobil de karıştı.

        Kazada, sürücüler Ş.İ, A.D. ile Y.D. ve araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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