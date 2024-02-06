Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Ş.İ, A.D. ile Y.D. ve araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya kavşaktaki A.Y'nin idaresindeki 03 AAH 853 plakalı hafif ticari araç ile Y.D'nin (40) yönetiminde 03 AEP 903 plakalı otomobil de karıştı.

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