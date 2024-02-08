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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:40
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.G'yi (53) kentte yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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