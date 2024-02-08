Afyonkarahisar'da bir araçta kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Ekipler, şüpheli M.Ö'nün aracında yaptığı aramada, kaçak 200 telefon bataryası, 20 telefon aksesuarı, 6 elektronik kol saati ve 5 kulaklık ele geçirdi.

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