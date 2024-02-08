Afyonkarahisar'da bir araçta kaçak elektronik ürün ele geçirildi
Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürün ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürün ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Susuz beldesindeki kaçak elektronik ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.Ö'nün aracında yaptığı aramada, kaçak 200 telefon bataryası, 20 telefon aksesuarı, 6 elektronik kol saati ve 5 kulaklık ele geçirdi.
Şüpheli M.Ö'ye adli işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.