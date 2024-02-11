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        Afyonkarahisar'da Floor Curling Grup Müsabakaları tamamlandı

        Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:03
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        Afyonkarahisar'da Floor Curling Grup Müsabakaları tamamlandı
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        Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Tınaztepe Spor Salonunda 20 ilden 200 sporcunun 55 takım halinde katıldığı müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi birinci, Pazarlar Spor Lisesi ikinci, Denizli İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Antalya Spor Lisesi dördüncü oldu.

        Genç kızlarda ise 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ikinci, Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi üçüncü ve Yakup Mihriye Akdeniz İmam Hatip Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

        Gençler karma kategorisinde, Pazarlar Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci, Mezitli Anadolu Lisesi üçüncü ve Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

        Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları ve başarı belgeleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

        Erşen, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da ilk kez düzenledikleri Floor Curling Grup Müsabakaları'nın başarıyla tamamlanmasından büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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