Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Başpınar mevkisinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, dedektör, çengelli çapa, kazma, levye ve kürek ele geçirildi.
M.Ö. (50), E.M. (39), S.G. (20), S.Y. (26) ve B.İ.G. (19) gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.