Afyonkarahisar'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

Afyonkarahisar'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla yapıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, durmadan, yorulmadan yol yürümekten büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Bu akşam Afyonkarahisar'da farklı bir coşkunun olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Afyonkarahisar, 60 belediyenin 60'ını da almaya ve Ege'nin rekorunu yeniden ele geçirmeye kararlı görünüyor. Bu coşku ve salon, Afyonkarahisar'ı 31 Mart'ta inşallah en yükseklere taşıyacak çalışmanın ayak sesleridir. İnşallah, büyük zaferin müjdesidir."

Bu hafta deprem bölgesinde olduklarını belirten Kaya, "Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da devletimizin bir senede imza attığı işleri görünce duygulandık. Eğer, 14-28 mayıs sürecinde Allah muhafaza CHP iktidar olsaydı, bu millet perperişan olmuştu. Elhamdülillah, rabbim bize zaferi nasip etti. Biz, bu ülkenin yaralarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir bir sarıyoruz. Milletçe bir, beraber, kardeş olduk ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik."dedi.

- "Afyonkarahisar'da yeni bir destanı yazacağız"

Kaya, kendisinin 34 yaşında Türkiye'nin en genç kadın bakanlarından biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere ve kadınlara her zaman önem verdiğini kaydetti.

İşlerinin gönüller kazanmak ve gönüllere girmek olduğunu aktaran Kaya, "Gönül kazanmadan, gönüller inşa edilmeden bu millete hizmet edilmeyeceğini bizler biliyoruz. Bu şiarı asla unutmamız gerekiyor. Biz, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Afyonkarahisar'da bugün açıkladığımız kadrolar, bu şehre hizmetkar olarak yola çıkmış kadrolardır. Bu inanç ve emeklerle 31 Mart'ta zafer bizlerin ve inananların olacak. Teşkilatlarımız 60 belediyede 60 yapmak için bütün gayreti sarf edecek. Allah'ın izniyle Afyonkarahisar'da yeni bir destanı yazacağız." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Dayı ve AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.