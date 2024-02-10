Çağatay Çelik yazdı: İki artı iki beş etti

Galatasaray bu sezon ilk kez üst üste üç lig maçına aynı 11’le çıktı, meyvesini de aldı. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan doğal mevkilerinin dışında pozisyon ve rollerde görev yapsalar da sezon başından bu yana söylediğimiz oyun ezberlenini bize göstermeye başladılar. Başakşehir ön bölgede pres yapıp oyun kurulumuna engel olmaya çalışsa da Galatasaray bu sezon belki de topu en hızlı dolaştırdığı bir ilk yarı oynadı.

Barış Alper Yılmaz’ın fizik üstünlüğü sonucu gelen golün ardından dar alandaki becerisinin devamında skor 2-0’a geldi. 35. dakikadaki daha çok basketbol literatüründe kullanılan ekstra pası ise artık sadece fizik kalitesiyle değil oyun zekasıyla da Galatasaray formasından taştığının işareti. Barış Alper’in maça sağ kanatta başlayıp sol kanatta fark yarattıktan sonra sağ bekte tamamladığının da altını çizmek gerekiyor. Son yıllarda bu kadar isviçre çakısı bir futbolcu izlediğimizi hatırlamıyorum.

KURU BASKI GALATASARAY’I ZORLAMADI

İkinci yarıya sakatlanan Kerem’in yerine oyuna giren Zaha’nın da top kayıpları ve Nelsson’un da yine zorunlu değişiklikle kenara gelmesi oyun ritmini düşürdü. Başakşehir 20-25 dakikalık bir baskı kursa da bu baskılar kuru kaldı, sonuç çıkmadı.

Maça orijinal sağ bek ve sol beksiz çıkan Galatasaray’ı taşıyan şey fizik kalite ve oyun ezberi oldu. Geçen sezon Okan Buruk’un ideal 11’ini bulduktan sonra tarihi galibiyet serisi yakalanması gibi. 2+2’nin sonucu 4 olsa da bu işlem bazen futbolda 5 edebiliyor.