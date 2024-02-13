Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 277 telefon kılıfı, 126 akıllı saat, 83 kulaklık, 48 hoparlör, 13 kamera koruyucu, 5 kamera filmi, 5 telefon tutacağı ve 3 ışık seti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptıkları uygulamalarda bir aracı durdurdu.

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