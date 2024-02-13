İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun'un vefat eden babasının cenazesi defnedildi

Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ali Olgun (86) için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.

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