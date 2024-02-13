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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun'un vefat eden babasının cenazesi defnedildi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:31
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun'un vefat eden babasının cenazesi defnedildi
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ali Olgun (86) için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Olgun'un cenazesi, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye, Olgun'un yakınlarının yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

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