İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.

Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı: İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir: REKLAM Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi Kağıthane Günebakan İlkokulu Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL Sarıyer Alparslan İÖO Üsküdar Burhaniye İlkokulu Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır.

Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir: 1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok 2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi 3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu 6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu 7 Beykoz Bozhane İlkokulu 8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok 9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok 10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu 11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu 12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu 14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi 15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu 16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu 17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok 18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi 19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu 20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok 21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu 22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok 23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu 24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu 26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu 27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu 28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu 29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu 31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok