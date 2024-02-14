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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:36
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

        Y.K. idaresindeki 06 DUS 61 plakalı otomobil, Çağlayan köyü mevkisinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (79) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        A.K. kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Y.K. hafif şekilde yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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