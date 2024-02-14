Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.
Y.K. idaresindeki 06 DUS 61 plakalı otomobil, Çağlayan köyü mevkisinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (79) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.K. kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Y.K. hafif şekilde yaralandı.
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