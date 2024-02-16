JASAT ekipleri çözdü! Cinayete kaza süsü... Komşudan kanlı tuzak!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül 2023'te Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şahin Demirten'in devrilen motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü.

OLAY YERİNDE SOPA PARÇALARI BULUNDU AA'da yer alan habere göre Demirten'in otopsisinde aldığı yaralarla motosikletin devrilme açısının farklı olduğunun belirlenmesi ve oğlunun olay yeri çevresinde sopa parçaları bulduğunu söylemesi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip yürüttü.

BAŞINA SOPAYLA VURULMUŞ Olay yeri incelemesi sonucu, Demirten'in başına iki kez sopayla vurularak darp edildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI Demirten'in motosiklet kazası geçirdiği ihbarını yapan ve o tarihte tanık olarak ifade veren komşusu C.G (21) "kasten öldürme" suçlamasıyla, babası H.G, annesi M.G. ve ablası S.G de ona yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden C.G'nin, Demirten'in başına sopayla vurduğunu, kan kaybettiğini görerek ihbarda bulunduğunu daha sonra motosiklete binerek fren izi çıkardığını, maktulü motosikletin yanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüpheliler, işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere tepki gösterdi. "MOTORDAN DÜŞTÜ BAŞINI TAŞA VURDU" DEDİLER Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten, gazetecilere, astım hastası olan babasının ölümü sonrası kendilerine kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaza yaptığının söylendiğini belirtti. Olayın evlerine çok yakın bir yerde gerçekleştiğini ifade eden Demirten, "Darbe aldığı yerle motosikletin farklı noktalara yıkıldığını gördüm. 'Motordan düştü başını taşa vurdu' dediler.