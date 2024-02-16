YORGUN VE DİKKATSİZ OTOBÜS KULLANDIĞINA VURGU YAPILDI

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı şoför Sefer Baldan'ın yorgun ve dikkatsiz bir biçimde otobüsü kullandığı, bu durumun elektronik sistem tarafından fark edilip uyarılmasına rağmen sefere devam ettiği belirtildi. Seyir halindeyken uyukladığı, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen araç kullanmaya devam etmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldığı anlatıldı.