Deloitte Futbol Para Ligi'nde rekor gelir artışı! Türk takımları çok gerilerde kaldı

Real Madrid, Manchester City'yi geride bırakarak 2017/18 sezonundan bu yana ilk kez 2022/23 sezonunda en çok gelir elde eden futbol kulübü oldu. 2022/23 sezonunda Deloitte Para Ligi’nin ilk 20’sinde 8 İngiliz, 4 İtalyan, 3 İspanyol ve Alman ve 2 Fransız takımı yer aldı. Premier Lig kulüplerinin sayısı son iki yılda en az 10 olurken bu sayı 8’e düştü.