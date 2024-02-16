Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen göçükte 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Soruşturma kapsamında 8 bilirkişi görevlendirilirken, topraktan da numune alınarak inceleniyor. İşte son gelişmeler...
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde 9 işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor. Bakanlık topraktan tekrar örnek alırken, yürütülen soruşturma kapsamında 8 bilirkişi görevlendirildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında önceki gün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda; 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, 1 georadar ve 5 yer altı radarı görev yapıyor.
TOPRAK NUMUNELERİ ALINDI
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.
Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.
Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.
8 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç’teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili 8 kişilik bilirkişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 14:30 sıralarında, toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşımızın göçük altında kalması olayı ile ilgili sorumluların tespiti açısından mülhakatımız İliç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Cumhuriyet Savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir.
Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.
Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."
KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 8 GÖZALTI VAR
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.