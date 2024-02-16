Nuri Şahin'li Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 gencine kanca: Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...
Alman basınına göre gelecek sezon Borussia Dortmund, Siyah-Beyazlılar'da parlayan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı kadrosunda görmek istiyor
Kötü sezon geçiren Beşiktaş'ta özellikle son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Borussia Dortmund'un takibine girdi.
Devre arasında Alman ekibine Edin Terzic'in yardımcısı olarak katılan Nuri Şahin'in, Siyah-Beyazlılar'dan Semih ve Demir Ege'yi takibe aldığı öne sürüldü.
Alman basınından Der Westen'in haberine göre; Şahin'in listesinde yer alan genç yetenekleri kulübün gözlemcileri de izlemeye başladı.
Haberde, özellikle golcü Semih'e Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisinden de bahsedildi...
İKİNCİ İSİM DEMİR EGE TIKNAZ
Almanların tek iddiası; Dortmund'un, Kılıçsoy'a olan ilgisi değil.
Habere göre seneye Nuri Şahin'in yöneteceği Sarı-Siyahlı ekip, Semih'in yanı sıra Demir Ege Tıknaz'ı da değerlendirmeye aldı.
Gözlemciler yalnızca genç golcünün değil, potansiyel vadeden orta sahanın da raporlarını tutuyor...
Öte yandan Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya; Semih Kılıçsoy'un ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
19'luk orta saha bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 16 maç ve 521 dakikada 1 asist üretti.