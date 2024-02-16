Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Nuri Şahin'li Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 gencine kanca: Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz... - Futbol Haberleri

        Nuri Şahin'li Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 gencine kanca: Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...

        Alman basınına göre gelecek sezon Borussia Dortmund, Siyah-Beyazlılar'da parlayan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı kadrosunda görmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kötü sezon geçiren Beşiktaş'ta özellikle son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Borussia Dortmund'un takibine girdi.

        2

        Devre arasında Alman ekibine Edin Terzic'in yardımcısı olarak katılan Nuri Şahin'in, Siyah-Beyazlılar'dan Semih ve Demir Ege'yi takibe aldığı öne sürüldü.

        3

        Alman basınından Der Westen'in haberine göre; Şahin'in listesinde yer alan genç yetenekleri kulübün gözlemcileri de izlemeye başladı.

        4

        Haberde, özellikle golcü Semih'e Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisinden de bahsedildi...

        5

        İKİNCİ İSİM DEMİR EGE TIKNAZ

        Almanların tek iddiası; Dortmund'un, Kılıçsoy'a olan ilgisi değil.

        6

        Habere göre seneye Nuri Şahin'in yöneteceği Sarı-Siyahlı ekip, Semih'in yanı sıra Demir Ege Tıknaz'ı da değerlendirmeye aldı.

        7

        Gözlemciler yalnızca genç golcünün değil, potansiyel vadeden orta sahanın da raporlarını tutuyor...

        8

        Öte yandan Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya; Semih Kılıçsoy'un ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

        9

        19'luk orta saha bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 16 maç ve 521 dakikada 1 asist üretti.

        10

        18'lik hücumcu ise 12 maç; 741 dakikaya 7 gol ve 2 asist sığdırdı...

        11

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Yapay zekada yeni çağ
        Yapay zekada yeni çağ
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu