Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti siyasetinde demokrasi yerelde başlar ilkesi vazgeçilmez unsurlardan birisidir. AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak kentteki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Bakan Göktaş, törendeki konuşmasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin önemli olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıdık. Aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti siyasetinde demokrasi yerelde başlar ilkesi vazgeçilmez unsurlardan birisidir. AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde de gerçek belediyeciliği Afyon'da devam ettireceğiz. Her seçim bizim teşkilatlarımız için yeni bir heyecan, yeni bir tazelenmedir. Heyecanla, canla başla çalışmak için bir aradayız" dedi. 'DOKUNMADIK HEMŞEHRİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ' Bakan Göktaş, "AK Parti'nin seçim başarısının kahramanları sizlersiniz, her bir teşkilat mensubumuz Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarındandır. Seçim koordinasyon merkezimiz 31 Mart akşamına kadar ikinci evimiz. Afyonkarahisar'da çalmadık kapı, dokunmadık hemşehrimizi bırakmayacağız. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek AK Parti'nin vizyonunu Afyonkarahisar'da ortaya koydu. AK Parti'de hizmet, bir bayrak yarışıdır. Birçok teşkilat mensubu başkan adayımız var. Şimdi de 31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar'da teşkilattan gelen ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı yapan Hüseyin Ceylan Uluçay başkanımızla yola çıkıyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri ve AK Parti'li yöneticiler tarafından kesildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 22:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:50 facebook

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