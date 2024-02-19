Afyonkarahisar'da bir züccaciye mağazasında 118 meşale ele geçirildi

Jandarma ekipleri Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde ihbar yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde izinsiz havai fişek ve meşale satan bir züccaciye mağazasında 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

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