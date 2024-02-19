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        Afyonkarahisar'da bir züccaciye mağazasında 118 meşale ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde izinsiz havai fişek ve meşale satan bir züccaciye mağazasında 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:01
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        Afyonkarahisar'da bir züccaciye mağazasında 118 meşale ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde izinsiz havai fişek ve meşale satan bir züccaciye mağazasında 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde ihbar yapıldı.

        İhbar üzerine, jandarma ekipleri dükkanda yaptıkları aramada, 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

        Dükkan sahibi A.S gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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