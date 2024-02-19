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        Afyonkarahisar'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:02
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        M.Y idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte 12 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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