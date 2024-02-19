Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavına yönelik yayımlanan örnek soruların içeriğine ve YKS kapsamına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

SORULARIN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI DERS KİTAPLARI

LGS merkezî sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını hatırlatan Bülbül, sınava hazırlanan öğrencilere kılavuzluk etmesi amacıyla Bakanlıkça örnek sorular hazırlandığını kaydetti.

Soruları hazırlarken kullanılan en önemli kaynağın ders kitapları olduğunu vurgulayan Bülbül, yayımlanan örnek sorularla birlikte bunların ders kitaplarındaki karşılıkları olan benzer soru ve etkinlik örneklerini de paylaştıklarını ifade etti.

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Bülbül, eğitim öğretim sürecinin asıl amacının öğrenciyi hayata hazırlamak olduğunu belirterek, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin de bu doğrultuda düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

"SINAVLARA HAZIRLANIRKEN YARDIMCI KAYNAK TAVSİYE EDİLMEMELİ"

LGS ve YKS gibi sınavlarda öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken, eğitim öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitaplarının kullanıldığını dile getiren Bülbül, "Öğrencilere, sınavlara hazırlık noktasında yardımcı kaynak tavsiye edilmemesi gerektiğinin ifade edilmesindeki temel unsur budur."