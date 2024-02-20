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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:12
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü Işıklar beldesinde, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi de Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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