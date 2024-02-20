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        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:00
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        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Göktaş, Uzun Çarşı'da esnafı ziyaretinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Emirdağ ilçe belediye başkanı adayı Serkan Koyuncu'ya destek istedi.

        Daha sonra salı günleri kurulan sebze pazarına giden Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet ederek katmer pişirdi.

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