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        Bakan Göktaş, Bolvadin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı ve markalaştırdığı AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:29 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:29
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        Bakan Göktaş, Bolvadin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı ve markalaştırdığı AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

        Göktaş, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci asrına girilen bu dönemde ülkenin kalkınması ve milletin refahı için 22 yıldır vatandaşa hizmet aşkıyla yol yürüyen kadroların iş başında olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde "halka hizmet Hakk'a hizmet" şiarıyla çalışan bu kadroların, vatandaşların desteğiyle bu çağa Türkiye Yüzyılı damgasını güçlü bir şekilde vuracağını kaydeden Göktaş, "AK Parti belediyeleri, şehirleri ihya ve inşa ederken, sosyal politikalar da geliştiren kurumlar haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışımızla çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere hizmet ediyoruz." diye konuştu.

        "Bolvadin'e değer katan, ilçeyi yaptığı hizmetlerle öne çıkartan Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ın da tüm kesimlere hitap eden hizmetleriyle AK Parti belediyeciliğini en iyi şekilde temsil ettiğini" vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

        "Millete hizmet aşkıyla yeniden Bolvadin'in hizmetkarlığına talip olan Fatih Başkanım ile inanıyorum ki kazanan yine Bolvadin olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı ve markalaştırdığı AK Parti belediyeciliğinin, Bolvadin'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bolvadinli, 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden, AK belediyecilikten yana kullanacaktır. Çünkü Bolvadinli bilir ki gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Bu seçimde gerçek belediyeciliği ülkemizin her yerine yaymayı umuyoruz."

        Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yeniden aday gösterilen Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan da konuşma yaptı.

        Bakan Göktaş, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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