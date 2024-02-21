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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar (2)

        VALİLİĞEZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar adaylarını tanıtım mitingi için Zafer Meydanı'nda düzenlenen programın ardından Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar (2)
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        VALİLİĞEZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar adaylarını tanıtım mitingi için Zafer Meydanı'nda düzenlenen programın ardından Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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