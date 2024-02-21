Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar (2)
VALİLİĞEZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar adaylarını tanıtım mitingi için Zafer Meydanı'nda düzenlenen programın ardından Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
VALİLİĞEZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar adaylarını tanıtım mitingi için Zafer Meydanı'nda düzenlenen programın ardından Afyonkarahisar Valiliği'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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