Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul’un oturduğu sitenin otoparkında öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdülkadir Altuğrul’un arkadaşının da bulunduğu öğrenildi. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenilen olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

OTOPARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI Başakşehir, Mecidiye caddesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düşmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. REKLAM