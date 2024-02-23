ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu

ABD’de Alabama eyaletinin Yüksek Mahkemesi’nin 16 Şubat’ta tüp bebek için dondurulan embriyoların çocuk sayıldığına ve bir kişinin yanlışlıkla embriyoları yok etmesinden sorumlu tutulabileceğine ilişkin kararı, tüp bebek merkezlerini çalışmalarını durdurmaya itti. Eyaletteki büyük tüp bebek merkezlerinden biri olan Alabama Üniversitesi sağlık merkezi (UAB), dün basına IVF hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, doktorların tüp bebek tedavilerinde cezai kovuşturmaya uğrama veya cezai tazminatlarla karşı karşıya kalma potansiyelini iyi değerlendirmek için hizmetlerinde duraklamaya gidildiği ifade edildi.

TABİPLER BİRLİĞİ UYARDI

Alabama Eyaleti Tabipler Birliği, bu kararın eyaletteki doğurganlık tedavisi üzerinde kapsamlı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Birlik dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu kararın önemi tüm Alabamalıları etkiliyor ve aile sahibi olmak isteyenler için doğurganlık seçenekleri sınırlı hale geldiğinden muhtemelen daha az bebek (çocuk, torun, yeğen, yeğen ve kuzen) oluşmasına yol açacak.

Buna ek olarak karar, Alabama Eyaleti'nin en büyük sağlık sistemi olan UAB'yi Alabama çiftlerine tüp bebek hizmetleri sağlamayı durdurmaya zorladı. Diğerleri muhtemelen aynısını yapacak ve üreme yardımı için çok az alternatif bırakacak veya hiç alternatif bırakmayacak. Tüp bebek çoğu zaman çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için tek seçenektir.”