Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyetinin genel kurulu yapıldı
Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyeti'nin 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyeti'nin 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kentteki bir iş merkezinde yapılan genel kurulda, divan heyetinin oluşturulmasının ardından Ahmet Uçmak, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.
Uçmak, meslekteki dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Güçlü bir basın ve Afyonkarahisar'da beraberliğin sağlanması adına gerekli adımları atacağız. Temel amacımız bu beraberliği oluşturmaktır." ifadesini kullandı.
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