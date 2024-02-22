BİK Genel Müdür Yardımcısı Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Onat, Basın İlan Kurumunun 32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret ederek, bölge basınının sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ülgen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle önemli bir toplantıya Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapmasının şehir markalama ve ilin maddi ve manevi değerlerinin ön plana çıkarılması bağlamında önemli bir aşama olduğuna vurgu yaptı.

Onat da Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın bu konudaki gayretlerinin önemini belirterek, Afyonkarahisar adına misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

BİK olarak yerel, bölgesel ve ulusal basının sorunları noktasında kurumsal iş birliklerini önemsediklerini belirten Onat, basının dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.