Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        BİK Genel Müdür Yardımcısı Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİK Genel Müdür Yardımcısı Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Onat, Basın İlan Kurumunun 32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret ederek, bölge basınının sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

        Ülgen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle önemli bir toplantıya Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapmasının şehir markalama ve ilin maddi ve manevi değerlerinin ön plana çıkarılması bağlamında önemli bir aşama olduğuna vurgu yaptı.

        Onat da Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın bu konudaki gayretlerinin önemini belirterek, Afyonkarahisar adına misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

        BİK olarak yerel, bölgesel ve ulusal basının sorunları noktasında kurumsal iş birliklerini önemsediklerini belirten Onat, basının dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyetinin genel kurulu yapıldı
        Afyonkarahisar'da İnternet Gazetecileri Cemiyetinin genel kurulu yapıldı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar mitinginde...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacak...
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan, "haber siteleri"yle ilgi...
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan, "haber siteleri"yle ilgi...