Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

İlçelerde durdurulan iki araçta arama yapan ekipler, 9 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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