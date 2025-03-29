Öğrencilerden Sümeyra Sunar ise projede gönüllü olarak yer aldıklarını ve ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürdüklerini anlattı. Birlikte sohbet etmenin keyifli olduğunu dile getiren Sunar, şunları kaydetti: "Yurttaki yemek israfını önlüyoruz. Aileler bizi görünce çok seviniyor, mutlu oluyor ve dua ediyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Kalplerine dokunabildiğimiz için çok şanslı hissediyoruz. Bu sene 2 aileyi ziyaret ettim. Diğer arkadaşlarım da başka aileleri ziyaret etti ve çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Yemek yiyoruz, temizlik yapıyoruz. Çok samimi bir ortam, sıcak karşılıyorlar. Bizi ailemiz gibi karşılıyorlar. Biz de onları ailemiz gibi görüyoruz."