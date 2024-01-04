Ağrı Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde de doğa tutkunlarını ağırlıyor

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Bulakbaşı ve Karasu Sulak Alanı'nda doğal güzellikleri keşfettiklerini dile getiren Türkay, "Bu güzellikleri yerinde gördük, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Ağrı Dağı'nın sulak alana yansıması çok güzel, sanki avuçlarımın içerisindeymiş gibi duruyor. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na zirve yapmaktır. Ağrı Dağı, Iğdır'ın her yerinden görebileceğiniz mükemmel bir doğa eseridir" diye konuştu.

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"BURASI KUŞ CENNETİ GİBİ, BİRÇOK DEĞİŞİK KUŞ TÜRÜNÜ GÖRDÜK" Emekli olduktan sonra Iğdır'ın güzelliklerini keşfetmek için yapılan gezilere katıldığını anlatan Sunay Aslan da kış mevsimine rağmen havanın çok güzel olduğunu, bunu değerlendirmek için sazlıkta kuş gözlemlediklerini söyledi.