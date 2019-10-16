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Aras EDAŞ Doğubayazıt’ta muhtarları dinledi

İHA

Aras EDAŞ Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü, muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarının çözümüne yönelik düzenlenen toplantıda, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Aras EDAŞ Doğubayazıt İlçe Müdürü Harun Yıldırım, muhtar toplantılarını geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Aras EDAŞ Doğubayazıt’ta muhtarları dinledi

Aras EDAŞ Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü, muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarının çözümüne yönelik düzenlenen toplantıda, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Aras EDAŞ Doğubayazıt İlçe Müdürü Harun Yıldırım, muhtar toplantılarını geleneksel hale getireceklerini söyledi.
Toplam 14 mahalle muhtarı ile görüşen Harun Yıldırım Doğubayazıt için yepyeni kararlar ve uygulamaları eyleme geçirdiklerini ifade etti. Muhtarlar ile ortak whatsapp grubu kurmak, Çözüm Merkezi üzerinden VİP muhtar hattı oluşturmak gibi interaktif hizmetleri de devreye aldıklarını söyleyen Harun Yıldırım, interaktif aksiyonlar sayesinde anlık bilgi akışı sağlanacağı için artık arızalara daha hızlı müdahale edeceklerini belirtti.
Doğubayazıt’ta son beş yılda yaklaşık 8 milyon liralık yatırım yaptıklarına vurgu yapan Harun Yıldırım, “Ağrı’da Doğubayazıt İlçesi’nin yatırımlardan en çok payı aldığına işaret etti. 1900 kilometre enerji nakil hattı yapımı ile daha kesintisiz enerji vereceklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, 209 Dağıtım Merkezi binası ile de daha kaliteli hizmet vereceklerini açıkladı. Özellikle kış aylarında yaşanan kesintileri azaltmak için 1500 box ve direk tipi trafo postası değiştiklerini ifade eden Harun Yıldırım, Doğubayazıt’ta elektrik dağıtım hizmetleri yatırımları adına rekora imza attıklarını vurgulayarak, yapılan şebeke yatırımlarının dışında CBS ve SCADA gibi teknolojik yatırımlara ağırlık verilerek kesintisiz bir Doğubayazıt hedeflediklerini söyledi.
Bunun yanı sıra aydınlatma ve bilgi güncelleme çalışmaları hakkında da muhtarları bilgilendiren Yıldırım, “Henüz 2019 yılının bitmediğini ve bu yılın sonuna kadar Doğubayazıt’ta ki altyapı yatırımlarının devam edeceği gibi, önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımız devam edecek” dedi.
Aras EDAŞ’ın kamu yararı gözetilerek hizmet veren bir kuruluş olduğunu hatırlatan Harun Yıldırım, muhtarların toplumda kanaat önderi sıfatı olduğunu ve kendilerinin de kamu yararına çalıştıkları için mahalle ve köy gibi yerleşimlerde en büyük çözüm ortaklarının muhtarlar olduğuna vurgu yaptı.
Harun Yıldırım, “Müşteri memnuniyeti misyonlu çalışan şirketimiz, halkımızın nabzını bilmek zorunda. Muhtarlar ile ortak hareket ederek halkımızın nabzına yönelik aksiyon almak, kamu hizmeti veren bizler için meziyet değil olağandır. Kanaat önderleri, bizim en büyük çözüm ortaklarımızdır” diye konuştu.

AĞRI

16 Ekim 2019 Çarşamba

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