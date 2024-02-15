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        Ağrı'da ekipler köy köy gezerek hayvanlara şap aşısı yapıyor

        Ağrı'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek hayvanlara yönelik şap aşısı ve küpe takma çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:16
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        Ağrı'da ekipler köy köy gezerek hayvanlara şap aşısı yapıyor
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        Ağrı'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek hayvanlara yönelik şap aşısı ve küpe takma çalışması yapıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, SAT-2 serotipi hastalığına karşı aşılama çalışmasına başladı.

        İl ve ilçelerde görevli 93 personelden oluşan ekipler, 310 bin 187 büyükbaş hayvanı aşılamak için kırsal kesimde çalışma yürütüyor.

        Ekipler, köy köy gezerek hayvanlara şap aşısı yapıyor.

        Gittikleri ahırlarda küpeleri eksik olan hayvanlara küpe de takan ekipler, çalışmalarını devam ettiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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