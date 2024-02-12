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        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü envanterine kattığı araçları tanıttı

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, envanterine kattığı 6 aracı törenle tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:02
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        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü envanterine kattığı araçları tanıttı
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        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, envanterine kattığı 6 aracı törenle tanıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce tam donanımlı 2 olay yeri inceleme aracının da bulunduğu 6 yeni araç için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, araçları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Programda, vatandaşlar da araçları yakından görme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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