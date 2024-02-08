Ağrı'da 12 yıl önce şehit olan cumhuriyet savcısı için mevlit okutuldu

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe gittiği sırada çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve nakledildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Programın ardından cami çıkışında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşlara gül suyu ve çikolata, Kızılay tarafından da nohutlu pilav ikram edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 12 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu, dua edildi.

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