Ağrı'da jandarma ekipleri kazaları önlemek için araç denetimi yapıyor

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı'da, trafik jandarması timleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek için araç denetimi gerçekleştiriyor.

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