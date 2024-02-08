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        Ağrı'da jandarma ekipleri kazaları önlemek için araç denetimi yapıyor

        Ağrı'da, trafik jandarması timleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek için araç denetimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:56
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        Ağrı'da jandarma ekipleri kazaları önlemek için araç denetimi yapıyor
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        Ağrı'da, trafik jandarması timleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek için araç denetimi gerçekleştiriyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Hamur ilçesinde gerçekleştirdikleri faaliyette yolcu taşıyan araçları denetleyip, emniyet kemerinin önemini anlattı.

        Emniyet kemeri takmaları konusunda yolcuları uyaran ekipler, denetimlerine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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