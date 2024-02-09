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        Ağrı'da tırın askeri araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:59
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        Ağrı'da tırın askeri araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 17 09742 yabancı plakalı tır, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığına ait bir askeri araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

        Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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