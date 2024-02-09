Ağrı'da tırın askeri araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 17 09742 yabancı plakalı tır, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığına ait bir askeri araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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