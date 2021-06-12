Ağrı’da çatışma: 1 Terörist öldürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir terörist öldürülürken, bir asker hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre IğdırDoğubayazıt arasında Ağrı Dağı bölesinde teröristlerce zırhlı araca el bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle bacağına şarapnel parçası saplanan bir asker yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından başlatılan operasyonda bir terörist öldürüldü. Kaçmaya çalışan teröristlerin yakalanması için çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

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