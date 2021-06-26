Doğubayazıt’ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi.



Doğubayazıt ilçesinde güneşli havanın ardından bir anda ilçede etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi. İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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